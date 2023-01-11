Французская федерация футбола намерена пересмотреть контракт Дешама

Исполком Французской федерации футбола (FFF) соберется на внеочередное заседание, чтобы попытаться внести изменения в контракт Дидье Дешама со сборной страны, пишет L'Équipe.

Напомним, что ранее президент FFF Ноэль Ле Гре продлил контракт с 54-летним специалистом, не поставив в известность других членов федерации. Теперь ему грозит отставка.

В любом случае полномочия Ле Гре истекают в 2024 году, и исполком намерен сократить контракт Дешама к этому же сроку. Или есть и другой вариант.

FFF хочет прописать в контракте тренера пункт о том, что он оставит пост без компенсации, если новый президент футбола решит сменить тренера. Об уходе Дешама речь не идет.

Также издание утверждает, что Ле Гре хотел подписать Дешама только к 2024 году, но тренер вместе с агентом смогли надавить на президента и выбить более длинное и выгодное соглашение.