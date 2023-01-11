Бекхэм посетил первую игру сына за Брентфорд Б - матч установил рекорд посещаемости
Во вторник, 10 января, вторая команда Брентфорда провела матч третьего раунда Старшего кубка Лондона против клуба Эрит и Бельведере. Встреча получилась достаточно напряженной и завершилась результативной победой "пчел" со счетом 3:2.
Дуэль данных двух команд примечательна тем, что она стала дебютной для Ромео Бекхэма, сына легендарного Дэвида Бекхэма. 20-летний англичанин вышел на поле на 55-й минуте при счете 1:2 не в пользу его команды.
У Ромео даже был шанс сравнять счет, но немного не повезло. Однако он все же помог своей команде не только отыграться, но и выиграть.
Приехал посмотреть на дебют своего сына Бекхэм-старший. И эта игра сразу же побила рекорд посещаемости. На стадионе присутствовали 553 зрителя, что стало новым рекордом для Эрит и Бельведере, выступающего в девятом по силе английском дивизионе.
Attendance is 553 which is a new record for the Deres at PVR.— Erith & Belvedere FC (@EBTheDeres) January 10, 2023
Напомним, что Ромео Бекхэм присоединился ко второй команде Брентфорда на правах аренды из Интер Майами, которым владеет его отец, а тренирует Фил Невилл, бывший одноклубник Дэвида Бекхэма по Манчестер Юнайтед.