iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бекхэм посетил первую игру сына за Брентфорд Б - матч установил рекорд посещаемости

Никакого эффекта легенды Манчестер Юнайтед, просто это был поединок против команды из девятого дивизиона.
Сегодня, 18:56
Ромео и Дэвид Бекхэмы / https://www.instagram.com/romeobeckham/
Ромео и Дэвид Бекхэмы / https://www.instagram.com/romeobeckham/

Во вторник, 10 января, вторая команда Брентфорда провела матч третьего раунда Старшего кубка Лондона против клуба Эрит и Бельведере. Встреча получилась достаточно напряженной и завершилась результативной победой "пчел" со счетом 3:2.

Дуэль данных двух команд примечательна тем, что она стала дебютной для Ромео Бекхэма, сына легендарного Дэвида Бекхэма. 20-летний англичанин вышел на поле на 55-й минуте при счете 1:2 не в пользу его команды.

У Ромео даже был шанс сравнять счет, но немного не повезло. Однако он все же помог своей команде не только отыграться, но и выиграть.

Приехал посмотреть на дебют своего сына Бекхэм-старший. И эта игра сразу же побила рекорд посещаемости. На стадионе присутствовали 553 зрителя, что стало новым рекордом для Эрит и Бельведере, выступающего в девятом по силе английском дивизионе.

Напомним, что Ромео Бекхэм присоединился ко второй команде Брентфорда на правах аренды из Интер Майами, которым владеет его отец, а тренирует Фил Невилл, бывший одноклубник Дэвида Бекхэма по Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Дэвид Бекхэм ромео бекхэм

Статьи по теме

Брентфорд провернул рекордную для себя сделку Брентфорд провернул рекордную для себя сделку
Ливерпуль не смог подняться в зону еврокубков, неожиданно проиграв Брентфорду Ливерпуль не смог подняться в зону еврокубков, неожиданно проиграв Брентфорду
Челси надеется подписать нападающего Брентфорда в ближайшее ТО Челси надеется подписать нападающего Брентфорда в ближайшее ТО
Бекхэм поддержал Роналду и пригласил его в свой клуб Бекхэм поддержал Роналду и пригласил его в свой клуб
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии
Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа20:55
Бывший защитник Интера и Атлетико объявил о завершении карьеры
Европа20:48
Уотфорд хочет арендовать вингера Манчестер Юнайтед, на которого претендует Валенсия
Формула 120:19
Магнуссен: Может быть, станем с Хюлькенбергом лучшими друзьями
Европа20:10
Вингер Челси выбыл на длительный срок из-за травмы
Бокс19:58
Бокс: расписание боев
Формула 119:47
Формула 1. Презентации болидов 2023 года: Уильямс представит машину 6 февраля
НБА19:39
Дончич, Дюрант или Яннис: ЛеБрон сказал, кто может обойти его в рейтинге лучших скореров
Европа19:06
Барселона готова избавиться от новичка ради возвращения Обамеянга
Европа18:56
Бекхэм посетил первую игру сына за Брентфорд Б - матч установил рекорд посещаемости
Европа18:22
Пети - о тренере Челси: Поттер - не волшебник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK