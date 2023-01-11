Бекхэм посетил первую игру сына за Брентфорд Б - матч установил рекорд посещаемости

Никакого эффекта легенды Манчестер Юнайтед, просто это был поединок против команды из девятого дивизиона.

Во вторник, 10 января, вторая команда Брентфорда провела матч третьего раунда Старшего кубка Лондона против клуба Эрит и Бельведере. Встреча получилась достаточно напряженной и завершилась результативной победой "пчел" со счетом 3:2.

Дуэль данных двух команд примечательна тем, что она стала дебютной для Ромео Бекхэма, сына легендарного Дэвида Бекхэма. 20-летний англичанин вышел на поле на 55-й минуте при счете 1:2 не в пользу его команды.

У Ромео даже был шанс сравнять счет, но немного не повезло. Однако он все же помог своей команде не только отыграться, но и выиграть.

Приехал посмотреть на дебют своего сына Бекхэм-старший. И эта игра сразу же побила рекорд посещаемости. На стадионе присутствовали 553 зрителя, что стало новым рекордом для Эрит и Бельведере, выступающего в девятом по силе английском дивизионе.

Attendance is 553 which is a new record for the Deres at PVR. — Erith & Belvedere FC (@EBTheDeres) January 10, 2023

Напомним, что Ромео Бекхэм присоединился ко второй команде Брентфорда на правах аренды из Интер Майами, которым владеет его отец, а тренирует Фил Невилл, бывший одноклубник Дэвида Бекхэма по Манчестер Юнайтед.