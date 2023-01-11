Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0: обзор и результат матча Кубка английской лиги 11.01.2023

В среду, 11 января, в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги Саутгемптон принимал на своем поле Манчестер Сити. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Оба гола "святые" забили в первой половине игры. Сначала на 23-й минуте форвард Секу Мара вывел свою команду вперед, а уже спустя пару минут вингер Мусса Дженепо удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола выпустил на поле основную обойму игроков, однако выход Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне не смог изменить исход матча.

Статистика матча Кубка английской лиги Саутгемптон - Манчестер Сити

Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0

Голы: Мара, 23, Дженепо, 28

Владение мячем: 28% - 72%

Удары: 12 - 7

Удары в створ: 4 - 0

Атаки: 78 - 130

Саутгемптон: Базуну, Войнович, Чалета-Цар, Салису, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Диалло, Дженепо (Перро, 57), Лавиа (Эльюнусси, 62), Армстронг (Оршич, 83), Мара (Адамс, 62).

Манчестер Сити: Ортега, Жоау Канселу, Уокер (Аканджи, 46), Лапорт, Серхио Гомес (Аке, 46), Гюндоган, Филлипс (Родри, 63), Палмер (де Брюйне, 46), Грилиш (Холанд, 56), Фоден, Альварес.

Предупреждения: Лавиа (25), Диалло (79).