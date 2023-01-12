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Астон Вилла хочет усилиться одноклубником Малиновского

Гендузи может вернуться в чемпионат Англии.
Сегодня, 14:12
Маттео Гендузи / Getty Images
Маттео Гендузи / Getty Images

Хавбек Марселя Маттео Гендузи попал в сферу интересов Астон Виллы. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Английский клуб готов сделать провансальскому клубу первое предложение в размере 30 млн евро. С учетом бонусов сумма может увеличиться до 40 млн.

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери лично хочет провести переговоры с игроком. Марсель не против расстаться с 23-летним французом, если получит достойное предложение.

В текущем сезоне на счету Гендузи 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Малиновский дебютировал за Марсель.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Маттео Гендузи

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