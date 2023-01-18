Милан - Интер: смотреть онлайн-трансляцию матча Суперкубка Италии

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между Миланом и Интером в Суперкубке Италии.

В среду, 18 января, состоится финальный поединок Суперкубка Италии, в котором пройдет миланское дерби между Миланом и Интером.

Команды поборются за престижный трофей, а дополнительной мотивации добавляет очное противостояние, которое всегда зрелищно и интересно.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Милан - Интер

Трансляция финального поединка Суперкубка Италии между Миланом и Интером будет доступна в этой новости 18 января и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

К предстоящему поединку команды подходят в разной форме. В своем последнем матче Милан не сумел обыграть Лечче, сыграв вничью - 2:2. Стоит отметить, что по итогу первого тайма миланцы уступали со счетом 0:2, после чего перевернули игру. В турнирной таблице Сериа А "россонери" идут на втором месте, имея 38 очков.

Коллектив Симоне Индзаги на выходных добыл уверенную победу, обыграв Верону - 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Лаутаро Мартинес. В турнирной таблице чемпионата Италии Интер идет четвертым с 37 баллами в активе.

В своей истории команды встречались 251 раз, в которых: 85 побед у Милана, 92 выигрывал Интер, а также 74 ничьи. В последний раз итальянские клубы играли между собой в рамках Серии А, где победу одержал Милан, выиграв со счетом 3:2.