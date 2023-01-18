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Арсенал Зинченко может зимой пополниться хавбеком Барселоны

Рафинья близок в возвращению в чемпионат Англии.
Сегодня, 14:59
Рафінья / Getty Images
Рафінья / Getty Images

Арсенал всерьез нацелился на подписание вингера Барселоны Рафиньи. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Главному тренеру "канониров" Микелю Артете очень нравится игра 26-летнего бразильца, поэтому он просит боссов клуба подписать его. Арсенал рассчитывает купить игрока уже этой зимой.

Представители клуба уже связались с окружением Рафиньи для обсуждения потенциального трансфера.

Отметим, сам игрок польщен таким интересом, однако пока он не намерен покидать столицу Каталонии.

В текущем сезоне на счету бразильца 2 гола и 2 ассиста в 15 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона из-за трансфера Мудрика в Челси высоко оценила стоимость своего вингера.

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