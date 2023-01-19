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Милан - Интер 0:3 видео голов и лучших моментов матча 18.01.23

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка за итальянский Суперкубок.
Сегодня, 07:32
Интер разгромил Милан / Getty Images
Интер разгромил Милан / Getty Images

В среду, 18 января, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором чемпион страны прошлого сезона Милан встретился с действующим обладателем национального кубка Интером.

"Нерадзурри" достаточно уверенно разобрались со своим принципиальным соперником, разгромив его со счетом 3:0 и завоевав трофей.

Уже после первого тайма команда Симоне Индзаги вела с комфортным преимуществом в два мяча благодаря точным ударам Федерико Димарко и Эдина Джеко. Ближе к концу поединка окончательный результат установил Лаутаро Мартинес.

Вашему вниманию видео всех голов матча Милан - Интер Суперкубка Италии:

Милан - Интер 0:3

Голы: Димарко, 10, Джеко, 21, Мартинес, 77.

Милан: Татарушану - Калабрия (Дест, 79), Кьяер (Калулу, 64), Томори, Эрнандес - Тонали, Беннасер, Мессиас (Ориги, 64), Диас (де Кетеларе, 64), Леау - Жиру (Ребич, 79).

Интер: Онана - Шкриньяр, Ачерби, Бастони (Де Врей, 84) - Дармиан, Барелла (Гальярдини, 71), Чалханоглу (Асллани, 84), Мхитарян, Димарко (Госенс, 63) - Мартинес, Джеко (Корреа, 71).

Предупреждения: Эрнандес, Тонали - Барелла, Чалханоглу, Мартинес.

Источник: MEGOGO

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Милан - Интер 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Италии
Милан - Интер 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Италии

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