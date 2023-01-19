Милан - Интер 0:3 видео голов и лучших моментов матча 18.01.23
В среду, 18 января, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором чемпион страны прошлого сезона Милан встретился с действующим обладателем национального кубка Интером.
"Нерадзурри" достаточно уверенно разобрались со своим принципиальным соперником, разгромив его со счетом 3:0 и завоевав трофей.
Уже после первого тайма команда Симоне Индзаги вела с комфортным преимуществом в два мяча благодаря точным ударам Федерико Димарко и Эдина Джеко. Ближе к концу поединка окончательный результат установил Лаутаро Мартинес.
Вашему вниманию видео всех голов матча Милан - Интер Суперкубка Италии:
Милан - Интер 0:3
Голы: Димарко, 10, Джеко, 21, Мартинес, 77.
Милан: Татарушану - Калабрия (Дест, 79), Кьяер (Калулу, 64), Томори, Эрнандес - Тонали, Беннасер, Мессиас (Ориги, 64), Диас (де Кетеларе, 64), Леау - Жиру (Ребич, 79).
Интер: Онана - Шкриньяр, Ачерби, Бастони (Де Врей, 84) - Дармиан, Барелла (Гальярдини, 71), Чалханоглу (Асллани, 84), Мхитарян, Димарко (Госенс, 63) - Мартинес, Джеко (Корреа, 71).
Предупреждения: Эрнандес, Тонали - Барелла, Чалханоглу, Мартинес.
Источник: MEGOGO