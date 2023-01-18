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Милан - Интер 0:3: обзор матча и результат игры 18.01.2023

"Нерадзурри" достаточно легко победили принципиального оппонента, благодаря чему завоевали трофей.
Сегодня, 23:15
Интер / Getty Images
Интер / Getty Images

В среду, 18 января, в Эр-Рияде состоялся Суперкубок Италии, в котором сошлись две команды из одного города - Милан и Интер.

К сожалению, команда Стефано Пиоли не смогла составить конкуренцию Симоне Индзаги и его парням, снова продемонстрировав невыразительную игру - матч получился достаточно односторонним. 

Уже в первом тайме "змеи" организовали для себя комфортное преимущество.

На 10-й минуте Фикайо Томори не выдержал линию офсайда, за счет чего Николо Барелла в легальном положении получил мяч справа на входе в штрафную и отдал налево на одинокого Федерико Димарко, который пробил в свободный угол.

А спустя 11 минут Эдин Джеко ворвался с левого фланга в штрафную Милана, на замахе обыграл Сандро Тонали и точным ударом отправил мяч мимо Чиприана Татарушану, тем самым став самым возрастным автором гола в рамках Суперкубка.

Несмотря на все сделанные замены, Милан так и не смог вернуться в игру. Зато Интер поставил точку в матче.

Лаутаро Мартинес очень легко выиграл борьбу у Томори, после чего ударом внешней стороной стопы довел счет до разгромного, разрушив всяческие надежды соперника на малейших успех.

Интер защитил статус обладателя Суперкубка Италии в принципиальнейшей встрече, уверенно обыграв Милан.

Статистика матча Милан - Интер Суперкубка Италии

Милан - Интер 0:3
Голы: Димарко, 10, Джеко, 21, Мартинес, 77.

Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 14 - 12
Удары в створ: 3 - 6
Фолы: 14 - 24
Атаки: 129 - 62

Милан: Татарушану - Калабрия (Дест, 79), Кьяер (Калулу, 64), Томори, Эрнандес - Тонали, Беннасер, Мессиас (Ориги, 64), Диас (де Кетеларе, 64), Леау - Жиру (Ребич, 79).

Интер: Онана - Шкриньяр, Ачерби, Бастони (Де Врей, 84) - Дармиан, Барелла (Гальярдини, 71), Чалханоглу (Асллани, 84), Мхитарян, Димарко (Госенс, 63) - Мартинес, Джеко (Корреа, 71).

Предупреждения: Эрнандес, Тонали - Барелла, Чалханоглу, Мартинес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Милан Суперкубок Италии

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