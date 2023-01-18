Джеко отобрал у Роналду рекорд Суперкубка Италии

Босниец стал самым возрастным автором гола в истории турнира.

В рамках Суперкубка Италии фанаты стали свидетелями Миланского дерби.

В первом тайме голом отличился форвард Интера Эдин Джеко, сделавший счет 2:0 в пользу своей команды.

По информации Goal, босниец стал самым возрастным автором гола Суперкубка, забив его в возрасте 36 лет и 307 дней.

Ранее рекорд принадлежал экс-нападающему Ювентуса Криштиану Роналду, который отправил мяч в сетку ворот, когда ему было 35 лет и 350 дней.

Edin Dzeko is now the oldest scorer in Supercoppa HISTORY (36 yrs/307 days) ⚫️🔵



He's surpassed Cristiano Ronaldo (35 yrs/350 days) pic.twitter.com/lT54Ss4IyQ — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 18, 2023

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Интер становился обладателем Суперкубка Италии шесть раз. В случае победы "змеи" догонят Милан, на счету которого семь трофеев. Рекордсменом турнира является Ювентус, игроки которого поднимали над головой кубок девять раз.