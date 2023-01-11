Бывший защитник Интера и Атлетико объявил о завершении карьеры

Бывший защитник Атлетико и сборной Бразилии Миранда объявил о завершении игровой карьеры.

"Время пришло. Всем, кто меня поддерживал, я особенно благодарен. Большое спасибо, футбол!" – написал футболист в соцсетях.

O momento chegou. A todos que torceram por mim, meu agradecimento mais especial. Muito obrigado, futebol!



Fica a história.



🎥 @ligaagencia pic.twitter.com/W7doWCrvmk — Miranda (@miranda023) January 11, 2023

Напомним, за свою игровую карьеру 38-летний бразилец успех поиграть в Атлетико, Интере, Коритибе, Сошо, Сан-Паулу и Цзянсу Сунин. Кроме того, на счету футболиста 58 матчей за национальную команду Бразилии.

В качестве трофеев Миранде успел завоевать Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, а также становился чемпионом Бразилии и Китая.

Ранее сообщалось, что Бэйл объявил о завершении карьеры.