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Бывший защитник Интера и Атлетико объявил о завершении карьеры

Миранда решил "повесить бутсы на гвоздь".
Сегодня, 20:55
Миранда / Getty Images
Миранда / Getty Images

Бывший защитник Атлетико и сборной Бразилии Миранда объявил о завершении игровой карьеры.

"Время пришло. Всем, кто меня поддерживал, я особенно благодарен. Большое спасибо, футбол!" – написал футболист в соцсетях.

Напомним, за свою игровую карьеру 38-летний бразилец успех поиграть в Атлетико, Интере, Коритибе, Сошо, Сан-Паулу и Цзянсу Сунин. Кроме того, на счету футболиста 58 матчей за национальную команду Бразилии.

В качестве трофеев Миранде успел завоевать Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, а также становился чемпионом Бразилии и Китая.

Ранее сообщалось, что Бэйл объявил о завершении карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер атлетико мадрид Миранда

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Бывший защитник Интера и Атлетико объявил о завершении карьеры
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