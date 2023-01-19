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Лингард: Манчестер Юнайтед отстает во всем

Англичанин недоволен развитием бывшего клуба.
Сегодня, 17:49
Джесси Лингард / Getty Images
Джесси Лингард / Getty Images

Хавбек Ноттингем Форест Джесси Лингард раскритиковал инфраструктуру бывшей команды Манчестер Юнайтед.

"МЮ так сильно отстает во всем! Посмотрите на инфраструктуру Манчестер Сити и Тоттенхэма... Они впереди на много миль. Даже с точки зрения соцсетей.

Я пришел к ним в 2017 году и предложил делать контент для ютуба – я просто хотел, чтобы клуб шел в ногу со временем, чтобы в МЮ появлялись новые вещи.

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Нужно быть актуальным и оставаться актуальным", – сказал Лингард для подкаста The Diary of a CEO.

Напомним, футболист провел в системе МЮ 23 года, а летом 2022 года покинул клу как свободный агент и присоединился к Ноттингему Форесту.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Джесси Лингард

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