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Арсенал после неудачи с Мудриком договорился о трансфере проблемного вингера Брайтона

В ближайшее время Леандро Троссард станет новым "канониром".
Сегодня, 18:16
Леандро Троссард
Леандро Троссард

Лондонский Арсенал долгое время охотился на Михаила Мудрика, но украинец в итоге стал игроком Челси.

Потерпев неудачу, нынешний лидер АПЛ переключился на другую, более дешевую цель - и это принесло успех.

По информации Фабрицио Романо, Арсенал договорился с Брайтоном о переходе Леандро Троссарда. За трансфер 28-летнего бельгийца "канониры" отдадут 27 миллионов фунтов, что в несколько раз меньше, чем Челси выложил Шахтеру за Мудрика (70+30).

Напомним, что недавно между Троссардом и тренером "чаек" Роберто Де Дзерби возник конфликт, из-за которого футболист пропустил недавний матч против Ливерпуля (3:0).

Контракт бельгийца с Брайтоном подходил к концу будущим летом, но 3 января клуб активировал опцию продления соглашения на год.

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В нынешнем сезоне Леандро Троссард принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 7 голов и 3 результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Арсенал Лондон Михаил Мудрик Леандро Троссард

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