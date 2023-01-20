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Тяжесть измены: Пике был замечен в ужасном настроении в кафе с сигарой

Испанец тяжело переносит расставание с именитой певицей.
Сегодня, 12:30
Жерар Пике / The Sun
Жерар Пике / The Sun

Бывший футболист Барселоны и сборной Испании Жерар Пике расстался со своей любимой Шакирой после того, как девушка узнала про измену.

Именитая певица догадалась, что испанец изменил ей по банке варенья. После чего пара ушла с поля зрения в СМИ, но потом начала троллинг-войну.

Несмотря на комичные выпады Пике и Шакиры, футболист выглядит ужасно. Его с каменным лицом сфотографировали в Париже (Франция), где он посетил кафе. Во время отдыха Жерар был очень задумчив, а также выкуривал сигару, чтобы снять стресс.

Жерар носил черное пальто и толстовку с капюшоном, пытаясь скрыться от посторонних. Затем испанца увидели, как он проникся разговором с другим мужчиной.

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В последствии Пике был сфотографирован в момент, когда собирался ехать домой на скутере. 

Как можно понять, у Пике кардинально изменилось настроение. Ранее Жерар изящно ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жерар Пике

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