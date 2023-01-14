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Солидарность: Жена Месси поддержала Шакиру в конфликте с Пике

Антонелла Рокуццо оценила новый хит колумбийки, в котором она высмеяла испанца.
Сегодня, 14:15
Антонелла Рокуццо и Шакира / Marca
Антонелла Рокуццо и Шакира / Marca

Бывший защитник Барселоны Жерар Пике продолжает конфликтовать со своей экс-возлюбленной Шакирой.

Пара в социальных сетях не скрывают свою ненависть после того, как расстались.

Так, популярная певица выпустила новый трек, в котором жестко подколола испанского футболиста. Колумбийка пела о том, что никогда не вернется к Жерару, а также о том, что Пике променял Ferrari на Twingo и Rolex на Casio.

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Примечательно, что на песню в Instagram отреагировала возлюбленная Лионеля Месси Антонелла Рокуццо.

Девушка в комментариях под хитом оставила пять одинаковых эмодзи в виде огня. Таким образом, она дала понять, что трек ей понравился и она поддерживает Шакиру.

Напомним, что в январе 2022 года у Месси возник конфликт с Пике. Тогда испанец не захотел понижать себе зарплату, чтобы Лео остался в команде. Позднее в СМИ появилась информация о том, что Пике советовал президенту Барселоны Жоану Лапорте не продлевать контракт с Месси.

Стоит отметить, что испанский игрок уже успел отреагировать на новый трек Шакиры, появившись на стриме в часах, с которыми девушка сравнила его новую возлюбленною.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жерар Пике леонель месси шикира

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