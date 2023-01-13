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"Иди отсюда, придурок": Новак Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца

Звездные теннисисты создали сцену с чемпионата мира.
Сегодня, 09:45
Диего Шварцман и Новак Джокович / Getty Images
Диего Шварцман и Новак Джокович / Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович вместе с Диего Шварцманом (№25) повторили знаменитый эпизод с чемпионата мира по футболу.

Именитые теннисисты спародировали Лионеля Месси, который во время послематчевого интервью оскорбил нидерландского игрока Ваута Вегхорста.

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Футболисты повздорили во время четвертьфинала чемпионата мира, когда Аргентина обыграла Нидерланды. После поединка аргентинец начал оскорблять форварда.

"Что ты смотришь, придурок? Иди отсюда".

Данный эпизод решили повторить Джокович и Шварцман. Теннисисты разыграли сцену в спортивном зале.

Напомним, что Диего Шварцман сыграет с украинским теннисистом Алексеем Крутых в первом раунде Australian Open 2023.

Ранее сообщалось, что герой сборной Аргентины осчастливил детей, показав чемпионскую медаль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович Диего Шварцман

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