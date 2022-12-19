Лучший боксер мира поздравил Аргентину с победой на ЧМ-2022 после скандала с Месси

В рамках финала чемпионата мира сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес поздравил сборную Аргентины по футболу с победой на турнире.

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Мексиканский боксер в социальной сети написал, что латиноамериканская команда заслужила на победу на ЧМ-2022.

"Поздравляю Аргентину, они это заслужили", - написал Альварес.

Muchas felicidades Argentina, se lo merecían 🫶 — Canelo Alvarez (@Canelo) December 19, 2022

Напомним, что на чемпионате мира у Сауля Альвареса с Месси произошел конфликт. Аргентинец, якобы, пнул ногой футболку сборной Мексики после поединка. Мексиканцу это не понравилось, посчитав это неуважением. Сам аргентинец заявил, что ему не за что извиняться. Итогом конфликта стало то, что сам Альварес попросил прощения у футболиста, заявив, что он ошибся.