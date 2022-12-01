iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Сдал назад: Лучший боксер мира извинился перед Месси

Сауль Альварес пожелал аргентинскому футболисту всего наилучшего.
Сегодня, 14:15
Сауль Альварес и Лионель Месси
Сауль Альварес и Лионель Месси

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес принес свои извинения капитану сборной Аргентины Лионелю Месси.

Именитый боксер до этого возмутился поведением аргентинца, восприняв то, что нападающий пнул футболку национальной сборной Мексики после футбольного матча (0:2).

Через несколько дней Альварес извинился перед 35-летнем футболистом, поняв, что тот сделал это случайно.

"В последние дни меня захлестнули страсть и любовь к моей стране, и я дал неуместные комментарии. Поэтому я хочу попросить прощения у Месси и народа Аргентины. Каждый день мы учимся чему-то новому, и сейчас пришел мой черед.

Я желаю обеим командам успеха в их сегодняшних матчах. Мы будем болеть за Мексику до конца", - написал Альварес.

Отметим, что в последнем туре сборная Аргентины обыграла Польшу (2:0), а Мексика оказалась сильнее Саудовской Аравии (2:1). В плей-офф пробились национальные команды Аргентины и Польши.

Ранее сообщалось, что Месси превзошел достижение Марадоны на чемпионатах мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Лионель Месси

Статьи по теме

Месси превзошел достижение Марадоны на чемпионатах мира Месси превзошел достижение Марадоны на чемпионатах мира
"Недоносок в нокауте": Соперник Усика призвал Альвареса разобраться с Месси "Недоносок в нокауте": Соперник Усика призвал Альвареса разобраться с Месси
Месси оценил выход сборной Аргентины в плей-офф ЧМ-2022 Месси оценил выход сборной Аргентины в плей-офф ЧМ-2022
Стало известно, откажется ли Усик от пояса IBF Стало известно, откажется ли Усик от пояса IBF
Помочь журналистам

Видео

Польша - Аргентина 0:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Польша - Аргентина 0:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: противостояние Бельгии и Хорватии, матч жизни Марокко
просмотров
ЧМ-2022 в Катаре: турнирные таблицы групп
просмотров

Последние новости

Бокс14:50
Стало известно, откажется ли Усик от пояса IBF
Биатлон14:30
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
Бокс14:15
Сдал назад: Лучший боксер мира извинился перед Месси
Биатлон13:45
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Биатлон13:25
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на первом этапе Кубка мира, Украина - в ТОП-10
Бокс13:10
"Сейчас я лучше": Чисора оценил свои шансы в бою с Фьюри
ЧМ-202212:48
Ключевой игрок сборной Португалии выбыл на длительный срок
Бокс12:35
"Все вместе с Усиком завидуют мне": Фьюри дерзко похвастался своими достижениями
Бокс12:15
Леннокс Льюис оценил шансы Усика в бою с Фьюри
ЧМ-202211:55
Месси превзошел достижение Марадоны на чемпионатах мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK