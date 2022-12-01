Сдал назад: Лучший боксер мира извинился перед Месси

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес принес свои извинения капитану сборной Аргентины Лионелю Месси.

Именитый боксер до этого возмутился поведением аргентинца, восприняв то, что нападающий пнул футболку национальной сборной Мексики после футбольного матча (0:2).

Через несколько дней Альварес извинился перед 35-летнем футболистом, поняв, что тот сделал это случайно.

"В последние дни меня захлестнули страсть и любовь к моей стране, и я дал неуместные комментарии. Поэтому я хочу попросить прощения у Месси и народа Аргентины. Каждый день мы учимся чему-то новому, и сейчас пришел мой черед.

Я желаю обеим командам успеха в их сегодняшних матчах. Мы будем болеть за Мексику до конца", - написал Альварес.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

Отметим, что в последнем туре сборная Аргентины обыграла Польшу (2:0), а Мексика оказалась сильнее Саудовской Аравии (2:1). В плей-офф пробились национальные команды Аргентины и Польши.

Ранее сообщалось, что Месси превзошел достижение Марадоны на чемпионатах мира.