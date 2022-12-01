Месси превзошел достижение Марадоны на чемпионатах мира
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси превзошел легендарного Диего Марадону по количеству матчей в составе национальной команды на чемпионатах мира.
Поединок третьего тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре против Польши (2:0) стал для нынешнего капитана аргентинской сборной 22-м на Мундиалях.
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35-летний Месси по этому показателю опередил Марадону на один матч - у бывшего лидера аргентинской национальной команды 21 игра на мировых первенствах.
В общей сложности больше Месси матчей на чемпионатах мира провели Паоло Мальдини (23), Мирослав Клозе (24) и Лотар Маттеус (25).
Напомним, что сборная Аргентины в заключительном матче группового раунда ЧМ-2022 обыграла Польшу со счетом 2:0, а Месси в этом поединке не реализовал пенальти. Обе команды вышли в плей-офф турнира.
В 1/8 финала мирового первенства в Катаре Аргентина сыграет с Австралией, а Польша встретится с Францией.