Герой сборной Аргентины осчастливил детей, показав чемпионскую медаль

Полузащитник Брайтона Алексис Макаллистер стал одним из героев чемпионата мира, на котором он в составе сборной Аргентины выиграл трофей.

Футболист после мундиаля получил большую популярность среди болельщиков.

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Так, юные фанаты футболиста дождались игрока, чтобы сфотографироваться с ним. Однако Макаллистер сумел удивить детей, дав возможность потрогать им чемпионскую медаль, а также сфотографироваться вместе с ней.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 16 игр за Брайтон, в которых забил семь голов.

Ранее сообщалось, что Боруссия Дортмунд включилась в борьбу за одно из открытий ЧМ-2022.