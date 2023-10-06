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"Что-то особенное": Хавбек Ливерпуля прокомментировал игру против своего брата

Семейство МакАллистеров встретилось в Лиге Европе.
Сегодня, 01:05
Кевин и Алексис МакАллистеры / Getty Images
Кевин и Алексис МакАллистеры / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Ливерпуль встретился с Юнионом Сен-Жиллуа.

Данный матч ознаменовался противостоянием Алексиса и Кевина МакАллистеров. Аргентинские игроки поделились мыслями о встрече между собой

"Да, очень приятно. Конечно, для семьи это очень эмоционально, я играл против своего старшего брата, никогда против Кевина, так что это первый раз и что-то очень особенное для семьи.

Да, я сказал, что сегодня здесь был мой отец, но я уверен, что вся моя семья смотрела по телевизору, потому что, как я уже сказал, это нечто особенное, но, да, мой отец раньше играл в футбол, так что он более или менее знает, что значит играть против своего брата, потому что мой дядя тоже был игроком", - заявил Алексис.

"Очень удивительно для меня, для моей семьи и для моей команды, конечно, для нас это мечта - быть здесь, и, конечно, мы хотели выиграть сегодня, но это очень трудно, Ливерпуль - великая команда. 

Я старался наслаждаться, это сложно, когда играешь против большой команды, но сейчас я начинаю наслаждаться этим моментом, моя семья находится здесь, и это очень важно", - дополнил Кевин

Отметим, что победителем в противостоянии вышел Ливерпуль и Алексис соответственно.

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