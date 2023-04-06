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Топ-клубы АПЛ поборются за хавбека Брайтона

Мак Алистер может летом сменить команду.
Вчера, 23:30
Алексис Мак Аллистер / Getty Images
Алексис Мак Аллистер / Getty Images

Полузащитник Брайтона Алексис Мак Алистер попал в сферу интересов клубов АПЛ. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

Интерес к 24-летнему аргентинцу проявляют Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Арсенал. Два из этих трех клубов уже ведут соответствующие переговоры.

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Отметим, Брайтон планирует выручить от продажи Мак Алистера не менее 60 млн фунтов.

В текущем сезоне на счету аргентинца восемь голов и один ассист в 24 матчах АПЛ.

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