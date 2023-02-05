iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брайтон готов за солидную сумму расстаться с чемпионом мира

Макалистер обойдется клубам в 70 млн евро.
Сегодня, 19:17
Алексис Макалистер / Getty Images
Алексис Макалистер / Getty Images

Полузащитник Алексис Макалистер может летом покинуть Брайтон. Об этом сообщает издание All About Argentina.

К аргентинцу проявляют серьезный интерес несколько клубов АПЛ, ввиду чего клубу будет трудно удержать игрока. Трансфер Макаллистера обойдется командам в 70 миллионов евро.

Действующий контракт 24-летнего хавбека с Брайтоном рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету аргентинца 5 голов в 17 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби вернул к тренировкам скандального полузащитника Брайтона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон алексис макаллистер

Статьи по теме

АПЛ: Манчестер Юнайтед в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас, Брайтон победил Борнмут АПЛ: Манчестер Юнайтед в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас, Брайтон победил Борнмут
Де Дзерби: Брайтон готов двигаться дальше без Кайседо Де Дзерби: Брайтон готов двигаться дальше без Кайседо
Арсенал может предложить 70 млн фунтов за Кайседо Арсенал может предложить 70 млн фунтов за Кайседо
Брайтон выбил Ливерпуль из кубка Англии, обыграв его во второй раз за две недели Брайтон выбил Ливерпуль из кубка Англии, обыграв его во второй раз за две недели
Помочь журналистам

Видео

Мальорка - Реал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испани
Мальорка - Реал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испани

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Биатлон21:59
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
Европа21:44
Гвардиола: Манчестер Сити не в том положении, чтобы думать о чемпионстве
Европа21:35
Малиновский остался в запасе Марселя на матч против Ниццы
Европа21:21
Директор Баварии прокомментировал отказ от подписания Роналду
Европа20:53
Дебют Циганкова, перемога Соболя і 5 хвилин Яремчука: як зіграли українські легіонери
Европа20:25
Тоттенхэм в меньшинстве сумел удержать победу в матче против Манчестер Сити
Киберспорт20:12
NaVi против Liquid: онлайн-трансляции матчей IEM Katowice 2023
Бокс19:51
Бокс: расписание боев
Европа19:36
Удачный дебют: Жирона Цыганкова добыла минимальную победу над Валенсией
Европа19:17
Брайтон готов за солидную сумму расстаться с чемпионом мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK