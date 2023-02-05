Брайтон готов за солидную сумму расстаться с чемпионом мира

Полузащитник Алексис Макалистер может летом покинуть Брайтон. Об этом сообщает издание All About Argentina.

К аргентинцу проявляют серьезный интерес несколько клубов АПЛ, ввиду чего клубу будет трудно удержать игрока. Трансфер Макаллистера обойдется командам в 70 миллионов евро.

Действующий контракт 24-летнего хавбека с Брайтоном рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету аргентинца 5 голов в 17 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби вернул к тренировкам скандального полузащитника Брайтона.