Брайтон готов за солидную сумму расстаться с чемпионом мира
Макалистер обойдется клубам в 70 млн евро.
Полузащитник Алексис Макалистер может летом покинуть Брайтон. Об этом сообщает издание All About Argentina.
К аргентинцу проявляют серьезный интерес несколько клубов АПЛ, ввиду чего клубу будет трудно удержать игрока. Трансфер Макаллистера обойдется командам в 70 миллионов евро.
Действующий контракт 24-летнего хавбека с Брайтоном рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне на счету аргентинца 5 голов в 17 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Де Дзерби вернул к тренировкам скандального полузащитника Брайтона.