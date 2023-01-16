Тролинг-война продолжается: Пике ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault

Экс-защитник Барселоны Жерар Пике приобрел себе новый автомобиль, став одной из самых обсуждаемых персон в соцсетях.

Испанец появился на собрании медиа-лиги на новеньком Renault Twingo, в очередной раз потролив Шакиру.

Напомним, недавно колумбийка выпустила песню о расставании с Пике, в которой есть слова: "Ты променял Ferrari на Renault". До этого подобный тролинг футболист проделал с часами Casio.

Ранее сообщалось, что Шакира установила напротив дома мамы Пике чучело ведьмы и колонку, из которой звучит песня про футболиста.