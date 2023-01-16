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Шакира установила напротив дома мамы Пике чучело ведьмы и колонку, из которой звучит песня про футболиста

Колумбийская певица продолжает подливать масло в огонь своего конфликта с экс-защитником Барселоны.
Сегодня, 11:44
Шакира и Жерар Пике / Getty Images
Шакира и Жерар Пике / Getty Images

Жерар Пике и Шакира расстались еще в начале лета 2022 года, но их конфликт продолжает жить.

Недавно колумбийская певица выпустила песню, в которой высмеяла своего бывшего, который променял "Феррари на Рено Твинго" и "Ролекс на Касио", намекая на новую пассию экс-защитника Барселоны.

35-летний испанец в долгу не остался: он показательно начал носить часы Касио, также сев за руль того самого Рено. Но и 45-летняя певица пошла дальше.

По информации Daily Mail, Шакира у себя на балконе поставила чучело ведьмы и колонку, из которой постоянно звучит та самая песня. Шутка в том, что она живет напротив мамы Жерара, которой теперь приходится слышать не самый приятный для нее трек.

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Стоит отметить, что, согласно с зарубежными источниками, мама Пике поддержала своего сына и его новый выбор избранницы, которой стала студентка Клара Чиа Марти - именно с ней Жерар изменял Шакире.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шакира Жерар Пике

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