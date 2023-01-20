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Прокуратура определилась с наказанием для Ювентуса

Туринцы еще легко отделались.
Сегодня, 16:49
Андреа Аньелли / Getty Images
Андреа Аньелли / Getty Images

Скандал, который описывали, как Кальчополи-2, может завершится уже в ближайшее время, прокуратура определилась с наказанием, которму подвергнут Ювентус.

Напомним, что в конце ноября руководство Ювентуса покинуло свои посты, а уже в декабре против клуба было открыто дело о финансовых махинациях.

Предполагалось, что Анььелли, Недвед и другие подделывали финансовые отчеты клуба, чтобы скрыть расходы. Журналисты вовсю писали о новом Кальчополлии и санкциях, вплоть до понижения в серию Б.

Однако сейчас прокуратура требует в качестве наказание снять с туринского клуба 9 очков. А руководителям выдать длительные дисквалификации.

На 20 месяцев хотят дисквалифицировать Фабио Паратичи, на 16 месяцев Андреа Аньелли и по 10 месяцев получат Павел Недвед, Паоло Гаримберти и Маурицио Арривабене.

У Ювентуса сейчас проблемы не только финансовые, но и футбольные, клуб оказался под шквалом критики.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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