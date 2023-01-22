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Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0: обзор матча и результат игры 22.01.2023

Норвежец возвращается к оптимальным голевым кондициям.
Сегодня, 18:04
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В воскресенье, 22 января, на Этихад Стэдиум прошел матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Вулверхэмптоном.

Несмотря на итоговый счет, игра получилась довольно равной. У "волков" страдала точность (всего один удар в створ), при этом по общему количеству ударов и владению мячом команда Хулена Лопетеги не сильно отставала.

Но у Пепа Гвардиолы есть Эрлинг Холанд. И норвежца вполне хватило, чтобы организовать дежурную победу.

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Сначала он под конец первого тайма в очередной раз забил с передачи Кевина Де Брюйне, а уже после перерыва он в течение пяти минут отметился еще дважды: сначала Эрлинг реализовал пенальти, после чего он воспользовался ошибкой голкипера Жозе Са.

Через пять минут Гвардиола решил заменить Холанда, а это значит, что команды больше не забивали. Хотя еще был гол Рияда Мареза, но он был отменен после консультации с арбитром на VAR.

За 20 сыгранных туров "горожане" заработали 45 очков, продолжая преследования Арсенала. Вулверхэмптон же безуспешно пытается оторваться от зоны вылета: 17 очков и 17-е место.

Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон 21-го тура АПЛ

Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Голы: Холанд, 40, 49 (пен.), 54.

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 13 - 10
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 10 - 10
Атаки: 112 - 86

Манчестер Сити: Эдерсон - Льюис (Аке, 46), Стоунз, Аканджи, Ляпорт - Де Брюйне (Силва, 77), Родри (Филлипс, 77), Гюндоган - Марез (Палмер, 81), Холанд (Альварес, 61), Грилиш.

Вулверхэмптон: Са - Семеду, Коллинз, Килман, Буэну (Аит Нури, 81) - Лемина (Поденсе, 67), Невеш, Нуньес - Траоре (Сарабия, 46), Хименес (Кунья, 46), Хван (Моутиньо, 46).

Предупреждения: Родри - Килман, Лемина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон Манчестер Сити АПЛ Эрлинг Холанд

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