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Атлетик - Реал 0:2 видео голов и лучших моментов матча 22.01.23

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка испанской Ла Лиги.
Сегодня, 09:51
Реал победил Атлетик / Getty Images
Реал победил Атлетик / Getty Images

В воскресенье, 22 января, мадридский Реал в рамках 18-го тура чемпионата Испании встречался на выезде с Атлетиком Бильбао.

Команда Карло Анчелотти одержала победу со счетом 2:0 и сохранила отставание в три очка от лидирующей в Ла Лиге Барселоны.

Королевский клуб вышел вперед в середине первого тайма благодаря точному удару Карима Бензема, а под конец встречи преимущество мадридцев закрепил Тони Кроос.

Реал набрал 41 очко и идет на втором месте в чемпионате. Атлетик с 26 баллами расположился на восьмой позиции.

Вашему вниманию видео всех голов матча Атлетик - Реал в 18-м туре Ла Лиги:

Атлетик - Реал 0:2

Голы: Бензема, 24, Кроос, 90

Атлетик: Симон - де Маркос (Лекуэ, 76), Вивиан, Паредес, Берчиче - Саррага (Эррера, 67), Весга (Рауль Гарсия, 86) - Нико Уильямс, Сансет (Муньяин, 67), Беренгер (Гурусета, 67) - Уильямс

Реал: Куртуа - Начо, Милитао, Рюдигер, Менди - Вальверде, Камавинга, Себальос (Кроос, 85) - Асенсио (Модрич, 73), Бензема, Винисиус (Родриго, 86)

Предупреждения: Берчиче, 50, Вивиан, 58, Эррера, 88 - Камавинга, 62, Винисиус, 79.

Источник: MEGOGO

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