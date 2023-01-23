Ювентус - Аталанта 3:3 видео голов и лучших моментов матча 22.01.23

В воскресенье, 22 января, Ювентус в рамках 19-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Аталанту.

Соперники не смогли определить победителя, но устроили яркое противостояние с шестью голами, завершив поединок вничью 3:3.

Гостям удалось быстро открыть счет усилиями Адемолы Лукмана, но в середине первого тайма Анхель Ди Мария реализовал пенальти, а вскоре Аркадиуш Милик вывел вперед уже хозяев поля. В начале второй половины встречи бергамаски снова вели - Лукман сначала ассистировал Йоакиму Меле, а после оформил дубль. Тем не менее туринцы смогли отыграться, когда с передачи Ди Марии отличился Данило.

Ювентус после снятия 15 очков занимает девятое место в Серии А, имея в своем активе 23 балла. Аталанта с 35 пунктами идет на пятой позиции.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ювентус - Аталанта в 19-м туре Серии А:

Ювентус - Аталанта 3:3

Голы: Ди Мария, 25 (пен.), Милик, 34, Данило, 65 - Лукман, 5, 53, Меле, 46

Ювентус: Щесны, Данило, Бремер, Сандро, МакКенни, Локателли, Рабио, Фаджоли (Куадрадо 81), Костич (Кьеза 61), Милик (Кен 74), Ди Мария (Миретти 74)

Аталанта: Муссо, Толой, Паломино (Демираль 15), Скальвини, Хатебур, Де Роон, Эдерсон (Джимсити 83), Меле (Руджери 84), Бога (Пашалич 66), Лукман, Хойлунд (Муриэль 83)

Предупреждения: Кьеза, 90+2 - Эдерсон, 49, Хатебур, 90+3.

Источник: MEGOGO