Лацио - Милан 4:0: обзор матча и результат игры 24.01.2023

Римляне продемонстрировали прекрасную реализацию моментов, в то время как "россонери" хотят поскорее забыть этот день как страшный сон.

Во вторник, 24 января, в Риме состоялся центральный матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором сошлись Лацио и Милан.

Оба коллектива подошли к данной игре не в оптимальных составах: хозяева поля потеряли капитана Чиро Иммобиле, а у гостей половина ростера прописалась в лазарете. Это, а также ужасная форма сыграли свою роль в поражении Милана.

На самом старте поединка Лацио вышел вперед. Маттиа Дзакканьи с фланга отдал не сильную передачу в штрафную, два игрока "орлов" пропустили мяч, а Сергей Милинкович-Савич в касание пробил в угол ворот Чиприана Татарушану.

В середине тайма для Стефано Пиоли все стало еще хуже. Травму получил Фикайо Томори - из-за проблем с паховыми мышцами англичанин не смог продолжить встречу. Его заменил Симон Кьяер, который еще отметится.

Чуть позже Лацио удвоил преимущество. Педро отдал в штрафную на врывавшегося Адама Марушича, который с острого угла решил пробить между ног Татарушану. Мяч попал в штангу, но на добивании сыграл Дзакканьи, добавивший гол к ассисту.

Милан пытался отыграться, убегал в контратаки, но серьезно потревожить Ивана Проведеля ему не удалось. Вместо этого во втором тайме Кьяер ошибся с передачей на своей половине поля. Фелипе Андерсон убежал и отпасовал на Педро, которого срубил Пьер Калулу.

Луис Альберто реализовал пенальти, пробив по центру и доведя счет до разгромного.

Окончательно добил соперника Андерсон, который с передачи Альберто переиграл Татарушану.

К тому же в самом конце получил травму Давиде Калабрия, который только-только восстановился. Вполне возможно, что в следующем туре капитан "дьяволов" не сыграет.

Лацио выиграл второй матч подряд и поднялся уже на третье место, имея 37 очков - столько же у Интера и Ромы.

Милан же после чемпионата мира в Катаре выиграл лишь один матч из шести. После первого круга действующий чемпион Италии идет вторыми, заработав 38 очков, что на целых 12 очков меньше, чем у лидирующего Наполи.

Статистика матча Лацио - Милан 19-го тура Серии А

Лацио - Милан 4:0

Голы: Милинкович-Савич, 4, Дзакканьи, 38, Луис Альберто, 67 (пен.), Андерсон, 75.

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 10 - 10

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 14 - 11

Атаки: 101 - 99

Лацио: Проведель - Хюсай, Казале, Романьоли, Марушич (Лаццари, 78) - Милинкович-Савич (Машич, 82), Катальди (Антонио, 87), Луис Альберто - Педро (Ромеро, 78), Андерсон, Дзакканьи.

Милан: Татарушану - Калабрия, Калулу, Томори (Кьяер, 24), Дест - Беннасер, Тонали, Мессиас (Салемакерс, 59), Диас (де Кетеларе, 59), Леау (Ребич, 79) - Жиру (Ориги, 59).

Предупреждения: Милинкович-Савич - Беннасер, Кьяер.