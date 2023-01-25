Форвард сборной Франции отказался от перехода в Челси
Маркус Тюрам намерен избрать другой вектор развития карьеры.
Лондонский Челси настигнул первый трансфер провал на протяжении зимнего трансферного окна.
По информации СМИ, нападающий сборной Франции Маркус Тюрам отказался от перехода в стан "синих".
Сообщается, что Тюрам намерен доработать свой контракт с Боруссией Менхенгладбах до конца, а затем решать свое будущее.
Также в услугах форварда ранее были заинтересованы миланский Интер и Манчестер Юнайтед..
В футболке "жеребцов" футболист провел 17 матчей в течении этого сезона. На его счету 13 голов и 4 ассиста.