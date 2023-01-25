Форвард сборной Франции отказался от перехода в Челси

Лондонский Челси настигнул первый трансфер провал на протяжении зимнего трансферного окна.

По информации СМИ, нападающий сборной Франции Маркус Тюрам отказался от перехода в стан "синих".

Сообщается, что Тюрам намерен доработать свой контракт с Боруссией Менхенгладбах до конца, а затем решать свое будущее.

Также в услугах форварда ранее были заинтересованы миланский Интер и Манчестер Юнайтед..

В футболке "жеребцов" футболист провел 17 матчей в течении этого сезона. На его счету 13 голов и 4 ассиста.