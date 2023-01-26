Легенда Челси оценил трансфер Мудрика

Бывший нападающий Челси Джимми Флойд Хассельбайнк поделился мнением о трансфере Михаила Мудрика в лондонской клуб.

По словам легендарного футболиста, Челси сумел выиграть конкуренцию у Арсенала, удовлетворив требования Шахтера.

"Арсенал озвучил свое предложение за игрока, но когда вы вступаете в трансферную борьбу, клуб-продавец имеет право ставить свою цену. Арсенал хотел Мудрика, но не смог конкурировать с Челси, который выиграл борьбу".

Читай также: Мудрик поставил рекорд скорости в этом сезоне АПЛ

Хассельбайнк уверен, что украинский футболист сможет показать отличную игру в составе Челси.

"Вижу, как Мудрик будет радовать болельщиков своей игрой в течение следующих нескольких сезонов. Вижу в нем что-то от Джо Коула, но думаю, что со временем Мудрик может стать столь же важным для команды, каким когда-то был Эден Азар.

Не хочу их сравнивать, потому что это немного несправедливо. Азар приехал из Лилля, ему нужен был год, чтобы адаптироваться. Но вдруг он взлетел на вершину и стал важным игроком на Стэмфорд Бридж. Так может быть и с Мудриком", – приводит слова Хассельбайнка Metro.

Ранее сообщалось, что звезда Челси оценил дебют Мудрика в матче с Ливерпулем.