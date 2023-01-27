Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании 26.01.2023

В четверг, 26 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречались Реал и Атлетико Мадрид.

"Матрацники" повели в счете на старте игры благодаря точному удара Мораты.

После перерыва "сливочные" активизировались, что привело к позднему и спасительному голу от Родриго.

В дополнительное время Реал сумел дожать соперника до победы, а авторами голов стали Бензема и Винисиус.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал - Атлетико в Кубке Испании:

Реал - Атлетико 3:1

Голы: Родриго, 79, Бензема, 104, Винисиус Жуниор, 120+1 - Мората, 19

Реал: Куртуа — Милитао, Начо (Одриосола, 115), Рюдигер, Менди (Себальос, 44), — Кроос (Асенсио, 74), Модрич, Вальверде (Родриго, 69), Камавинга — Бензема, Винисиус Жуниор

Атлетико: Облак — Молина, Савич, Эрмосо, Мандава —Де Поль (Кондогбия, 83), Коке (Сауль, 83), Лемар (Карраско, 74), Гризманн (Барриос, 91) — Мората (Витсель, 63), Корреа (Депай, 74)

Источник: MEGOGO