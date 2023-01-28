Тен Хаг - о своей роли в прогрессе Рэшфорда: Я не Гарри Поттер - все дело в уверенности

В субботу, 28 января, в рамках 1/16 финала кубка Англии встретятся Манчестер Юнайтед и Рединг.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг прокомментировал блестящую форму, которую набрал Маркус Рэшфорд, а также свой вклад в это.

"Я не Гарри Поттер! Это просто уверенность. Каждый игрок должен обрести собственную уверенность", - цитирует нидерландца utdreport.

"Он боролся за это, он вложился в это. Конечно, тренерский штаб привносит в это структуру, особенно в манеру игры, которые дают ему знания, которые ему нужны, чтобы занять правильную позицию".

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"Все зависит от него самого. Когда у игрока есть уверенность, я убежден в том, как мы работаем — способ игры важнее всего, но окружающая среда и культура также важны — тогда игрок сможет показать себя с лучшей стороны. Очевидно, что Маркус в данный момент находится в очень хорошей форме".

Стартовый свисток матча Манчестер Юнайтед - Рединг запланирован на 22:00 по киевскому времени.