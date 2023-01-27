iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед готов отпустить в аренду вингера, которым интересуется Боруссия Д

При этом "красные дьяволы" отказываются отдавать игрока Эвертону, у которого большие проблемы.
Сегодня, 18:23
Энтони Эланга / Getty Images
Энтони Эланга / Getty Images

Манчестер Юнайтед готов в нынешнее трансферное окно отпустить в аренду вингера Энтони Элангу, передает ESPN.

Эрик тен Хаг хочет, чтобы 20-летний швед отправился туда, где у него будет постоянная игровая практика.

На футболиста претендовал Эвертон, но манкунианцы не хотят отправлять его в тот хаос, который сейчас происходит на Гудисон Парк.

Читай также: Манчестер Юнайтед может выкупить Вегхорста летом

Отмечается, что наиболее вероятным пунктом назначения для Эланги станет дортмундская Боруссия, что вполне устраивает Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезона Энтони Эланга принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 2 результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Боруссия Дортмунд Энтони Эланга

Статьи по теме

Боруссия Д хочет сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком команды Боруссия Д хочет сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком команды
Манчестер Юнайтед может выкупить Вегхорста летом Манчестер Юнайтед может выкупить Вегхорста летом
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Кубка лиги Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Кубка лиги
Морозное восстановление: Рэшфорд поразил фанатов своей подготовкой к полуфиналу Кубка лиги Морозное восстановление: Рэшфорд поразил фанатов своей подготовкой к полуфиналу Кубка лиги
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании
Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Футбол18:55
Марсель Малиновского подпишет звезду ЧМ-2022
Европа18:46
Саудовская лига хочет, чтобы Месси присоединился к Роналду, если он покинет ПСЖ
Украина18:38
Под Бахмутом погиб воспитанник Черноморца
Европа18:23
Манчестер Юнайтед готов отпустить в аренду вингера, которым интересуется Боруссия Д
Украина18:21
Рух усилился бразильским легионером
Украина18:01
Огненович - исполняющий обязанности главного тренера Металлиста
Европа17:32
Брайтон отклонил многомиллионное предложение Арсенала по Кайседо
Футбол17:28
Динамо объявило о продлении контракта с молодым талантом
Другие страны17:19
Ярмоленко оформил дубль в победном матче Аль-Айна
НХЛ17:09
НХЛ: лучшие бомбардиры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK