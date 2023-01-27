Манчестер Юнайтед готов отпустить в аренду вингера, которым интересуется Боруссия Д

При этом "красные дьяволы" отказываются отдавать игрока Эвертону, у которого большие проблемы.

Манчестер Юнайтед готов в нынешнее трансферное окно отпустить в аренду вингера Энтони Элангу, передает ESPN.

Эрик тен Хаг хочет, чтобы 20-летний швед отправился туда, где у него будет постоянная игровая практика.

На футболиста претендовал Эвертон, но манкунианцы не хотят отправлять его в тот хаос, который сейчас происходит на Гудисон Парк.

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Отмечается, что наиболее вероятным пунктом назначения для Эланги станет дортмундская Боруссия, что вполне устраивает Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезона Энтони Эланга принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 2 результативными передачами.