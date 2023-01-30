Валенсия расторгла контракт с Гаттузо

Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера Валенсии по обоюдному соглашению. Об этом клуб объявил на своем сайте.

Решение об отставке итальянского специалиста было принято по итогам разговора с руководством, в ходе которого Гаттузо настаивал на необходимости усиления состава.

После данной встречи стороны согласились на расторжение контракта с 45-летним тренером.

Напомним, Гаттузо возглавил Валенсию лишь летом 2022 года.

В текущем розыгрыша Ла Лиги клуб набрал всего 20 очков за 18 матчей и занимает 14-е место.

Ранее сообщалось, что английский Уиган уволил легендарного футболиста с поста тренера.