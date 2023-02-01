iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стало известно, сколько пропустит Коваленко из-за травмы

Украинец никак не может набрать форму.
Сегодня, 12:24
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

В рамках 20-го тура чемпионата Италии Специя на выезде встречалась с Болоньей. Матч закончился победой хозяев - 2:0.

Во время поединка украинский футболист Специи Виктор Коваленко получил травму. В итоге он был заменен на 17-й минуте.

Читай также: Основной защитник Реала выбыл на длительный срок из-за травмы

Как сообщает пресс-служба Специи, украинский полузащитник пропустит несколько недель.

Стоит отметить, до этого Коваленко не играл два месяца из-за травмы бедра, вернувшись в общую группу после чемпионата мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед потерял Эриксена на длительный срок .

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Коваленко

Статьи по теме

Двойной удар: Специя проиграла Болонье и потеряла Коваленко из-за травмы Двойной удар: Специя проиграла Болонье и потеряла Коваленко из-за травмы
Коваленко отдал ассист, но Специя уступила Аталанте в кубке Италии Коваленко отдал ассист, но Специя уступила Аталанте в кубке Италии
Специя планирует выкупить контракт Коваленко Специя планирует выкупить контракт Коваленко
Коваленко возобновил тренировки в общей группе Специи Коваленко возобновил тренировки в общей группе Специи
Помочь журналистам

Видео

Интер - Аталанта 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Италии
Интер - Аталанта 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

НБА12:55
Фанаты Майами - самые стрессовые в НБА
Биатлон12:52
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
Футбол12:46
Йовичевич: Хочу выразить Кривцову большой респект
Украина12:45
Радость за Беседина, фанаты расисты и Instagram Мудрика: что сопровождало трансферы украинцев
Другие12:30
На Донбассе ликвидирован генсек федерации каратэ россии
Европа12:24
Стало известно, сколько пропустит Коваленко из-за травмы
Украина12:16
Динамо Киев: все трансферы
Украина12:10
Шахтер Донецк: все трансферы
Бокс11:56
Стало известно, кто заменит Усика, если у него сорвется бой с Фьюри
Европа11:54
Забитцер - об аренде в Манчестер Юнайтед: Иногда вам нужно принять быстрое и важное решение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK