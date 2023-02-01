Стало известно, сколько пропустит Коваленко из-за травмы
Украинец никак не может набрать форму.
В рамках 20-го тура чемпионата Италии Специя на выезде встречалась с Болоньей. Матч закончился победой хозяев - 2:0.
Во время поединка украинский футболист Специи Виктор Коваленко получил травму. В итоге он был заменен на 17-й минуте.
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Как сообщает пресс-служба Специи, украинский полузащитник пропустит несколько недель.
Стоит отметить, до этого Коваленко не играл два месяца из-за травмы бедра, вернувшись в общую группу после чемпионата мира в Катаре.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед потерял Эриксена на длительный срок .