В Барселоне прокомментировали срыв трансфера защитника ЛА Гэлакси

Каталонцы опоздали с переходом на 18 секунд.

Директор Барселоны Матеу Алемани высказался о срыве трансфера защитника Лос-Анджелес Гэлакси Хулиана Араухо.

"Мы не смогли зарегистрировать его вовремя из-за ошибки в системе, мы опоздали лишь на 18 секунд.

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Посмотрим, что скажет ФИФА", – сказал Матеу Алемани в интервью Marca.

Напомним, каталонский клуб хотел арендовать Араухо до конца сезона с опцией возможного выкупа.

В текущем сезоне на счету 21-летнего мексиканца 1 гол и 9 ассистов в 35 матчах МЛС.