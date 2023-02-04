Виейра выразил недовольство нехваткой темнокожих тренеров в АПЛ

Главного тренера Кристал Пэлас Патрика Виейра беспокоит нехватка темнокожих специалистов в АПЛ.

"Меня это очень беспокоит. Мне трудно это понять.

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Думаю, подобная ситуация просто показывает, что впереди еще долгий путь", – сказал Виейра в интервью BBC.

Напомним, после 20 туров Кристал Пэлас идет на 12 месте в АПЛ, набрав 24 очка.