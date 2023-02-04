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Барселона намерена как можно скорее продлить контракт с Дембеле

Французу предложат новое соглашение.
Сегодня, 11:50
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Барселона хочет как можно скорее продлить контракт с вингером Усманом Дембеле. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В данный момент между сторонами нет никакой договоренности, но каталонский клуб готов к ним. Барселона уже звонила агенту Дембеле с просьбой организовать встречу.

"Сине-гранатовые" хотели бы поскорее продлить контракт, так как летом отступные снизятся со 100 млн до 50 млн евро. Клуб не намерен терять игрока за столь малую сумму.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза 5 голов и 5 ассистов в 18 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует усилиться вингером Реала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Усман Дембеле

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