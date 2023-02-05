Вулверхэмптон затроллил Ливерпуль после слов Клоппа о третьем пропущенном голе

Юрген Клопп выдал фразу, аналогичную той, что когда-то сказала украинская легенда футбола о нелегальности голов в дополнительное время.

Ливерпуль приехал на Молинью в гости к Вулверхэмптону на матч 22-го тура АПЛ зная, что легко точно не будет. Все оказалось куда прозаичнее - хозяева поля разгромили приезжую команду со счетом 3:0.

После игры Юрген Клопп не нашел идеи получше, чем поддеть "волков", указав на то, что гол Рубена Невеша на 71-й минуте на самом деле не считается.

"Я бы не засчитал третий гол, потому что это был первый раз, когда они перешли центральную линию поля во втором тайме", - заявил немец.

В ответ на попытку Клоппа выйти победителем из этой ситуации аккаунт Вулверхэмптона в Twitter решил добить своего оппонента: была опубликована фотография с результатом матча 2:0 на фоне разочарованного Невеша, чей гол был перечеркнут.

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Даже если бы слова Клоппа имели какой-то смысл, это не спасло бы его команду от поражения, которое в очередной раз подчеркнуло ее ужасное положение дел в нынешнем сезоне - шансов на попадание в зону Лиги чемпионов с каждой игрой становится все меньше.