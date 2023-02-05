iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вулверхэмптон затроллил Ливерпуль после слов Клоппа о третьем пропущенном голе

Юрген Клопп выдал фразу, аналогичную той, что когда-то сказала украинская легенда футбола о нелегальности голов в дополнительное время.
Сегодня, 12:10
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Ливерпуль приехал на Молинью в гости к Вулверхэмптону на матч 22-го тура АПЛ зная, что легко точно не будет. Все оказалось куда прозаичнее - хозяева поля разгромили приезжую команду со счетом 3:0.

После игры Юрген Клопп не нашел идеи получше, чем поддеть "волков", указав на то, что гол Рубена Невеша на 71-й минуте на самом деле не считается.

"Я бы не засчитал третий гол, потому что это был первый раз, когда они перешли центральную линию поля во втором тайме", - заявил немец.

В ответ на попытку Клоппа выйти победителем из этой ситуации аккаунт Вулверхэмптона в Twitter решил добить своего оппонента: была опубликована фотография с результатом матча 2:0 на фоне разочарованного Невеша, чей гол был перечеркнут.

Читай также: Тен Хаг обвинил судей в непоследовательности в моменте с удалением Каземиро

Даже если бы слова Клоппа имели какой-то смысл, это не спасло бы его команду от поражения, которое в очередной раз подчеркнуло ее ужасное положение дел в нынешнем сезоне - шансов на попадание в зону Лиги чемпионов с каждой игрой становится все меньше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль вулверхэмптон АПЛ Юрген Клопп

Статьи по теме

Ньюкасл упустил победу над Вест Хэмом и третье место в АПЛ Ньюкасл упустил победу над Вест Хэмом и третье место в АПЛ
АПЛ: Манчестер Юнайтед в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас, Брайтон победил Борнмут АПЛ: Манчестер Юнайтед в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас, Брайтон победил Борнмут
Ливерпуль опозорился на выезде, разгромно уступив Вулверхэмптону Ливерпуль опозорился на выезде, разгромно уступив Вулверхэмптону
"Чувствовал, что покидаю свое тело": Арреола вспомнил, как бьет Кличко "Чувствовал, что покидаю свое тело": Арреола вспомнил, как бьет Кличко
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Бокс15:45
"Чувствовал, что покидаю свое тело": Арреола вспомнил, как бьет Кличко
Европа15:38
Наполи разгромил Специю, продлив победную серию
Европа15:13
"Жизнь на этой планете без тебя теряет яркость": Сестра Роналду поздравила Криштиану с днем рождения
Европа14:45
Лунин - в стартовом составе Реала на матч с Мальоркой
Теннис14:27
Цуренко проиграла в огненном финале турнира в Таиланде
Европа14:01
ПСЖ выступил с заявлением касательно нового контракта с Месси
НБА13:37
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: шикарные проходы Пауэлла и Нанна возглавили рейтинг
Киберспорт13:27
Fnatic пробуют одолеть "армян", старт лучшей команды мира: онлайн-трансляции матчей IEM Katowice 2023
Европа13:16
Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
Бокс12:52
Валлин назвал фаворита поединка Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK