Тен Хаг обвинил судей в непоследовательности в моменте с удалением Каземиро

По мнению нидерландца, когда арбитр удалял его подопечного, он должен был удалять и футболиста Кристал Пэлас.

В матче 22-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед обыграл Кристал Пэлас со счетом 2:1. Манкунианцы доигрывали встречу вдесятером после удаления Каземиро.

На 67-й минуте возникла потасовка, во время которой бразилец руками держал за шею Уилла Хьюза. После просмотра повтора главный арбитр Андре Марринер показал опорнику красную карточку.

После матча главный тренер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что в тот момент судья был непоследователен, ведь сразу несколько игроков преступили черту - Джордан Айю также держал за горло Фреда.

Джордан Айю держит за горло Фреда

"Я вижу две команды, сражающиеся друг с другом", — цитирует тен Хага BBC. "Я вижу две команды, в которых несколько игроков преступили черту, и лишь один игрок был выбран и удален. Для меня это неправильно".

"Когда вы останавливаете повтор, Каземиро переступает черту. Но черту перешло гораздо больше игроков. Речь идет о постоянстве. Вы не хотите терять игроков, когда им причиняют боль, как это случилось с Кристианом Эриксеном. Игрок Кристал Пэлас начал это".

"Каземиро защищает нашего игрока, а также защищает игрока, который хочет напасть (Уилл Хьюз). Он его сдерживает, тем самым защищая его, также не нанося вред".

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На вопрос, считает ли он, что Айю также должен был быть удален с поля, тен Хаг ответил: "Определенно".

Из-за прямой красной карточки Каземиро получит трехматчевую дисквалификацию. 30-летний игрок пропустит две подряд встречи с Лидсом и матч против Лестера.