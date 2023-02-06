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Барселона - Севилья 3:0: обзор матча и результат игры 05.02.2023

Каталонский клуб не ощутил сопротивления соперника.
Сегодня, 00:30
Барселона - Севилья / Getty Images
Барселона - Севилья / Getty Images

В воскресенье, 5 февраля, в рамках 20-го тура Ла Лиги Барселона встречалась с Севильей. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В первой половине встречи команды сохраняли паритет, однако уже во втором тайме каталонцы принялись уничтожать своего оппонента.

Сначала голом отметился защитник Жорди Альба с ассиста Франка Кессье. Испанец записал на свой счет первый гол в сезоне.

Спустя некоторое время хавбек Гави удвоил преимущество своей команды, а финальную точку в матче поставил вингер Рафинья.

После 20-и туров Барселона идет на первом месте с 53-я очками, а Севилья занимает 16-ю строчку, набрав 21 балл.

Статистика матча Барселона - Севилья 20-го тура чемпионата Испании

Барселона - Севилья 3:0    
Голы: Альба, 58, Гави, 70, Рафинья, 79

Владение мячом: 65% - 35%
Удары (в створ): 16(7) - 3(1)
Атаки: 146 - 49

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо (Алонсо, 80), Кристенсен, Альба (Бальде, 83) - Педри, Бускетс (Кесье, 8), где Йонг - Рафинья (Торрес, 84), Левандовски, Гави (Фати,  80)

Севилья: Буну - Монтиэль, Баде, Гудель, Рекик, Акунья (Окампос, 65) - Хордан, Ракитич, Торрес (Хиль, 46), Гуе (Фернандо, 83) - Эн-Несири (Ламела, 46)

Предупреждение: Ракитич, Хордан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона севилья Ла Лига

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