"Идеальный тур": Хави оценил разгромную победу над Севильей

В рамках 20-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле разгромила Севилью (3:0).

Главный тренер каталонской команды Хави высказался о положительном результате. По словам специалиста, он очень доволен увиденным и достигнутым.

"В целом мы провели отличную игру. Игроки проделали огромную работу. Мы прекрасно сыграли против команды, защищающейся низким блоком, а это для нас самое сложное. Теперь отрыв от Реала составляет 8 очков. Все команды со второго по шестое места потеряли очки – идеальный тур. Но впереди еще долгий путь".

Читай также: Барселона может разместить рекламу на шортах ради улучшения финансового положения

Хави также оценил индивидуальные действия игроков.

"Альба приносит очень много пользы в атаке, он выдающийся распасовщик. Очень рад за него.

Рафиньей я был доволен и до сегодняшней игры. Несмотря на критику, мы оцениваем игру не только по голам и ассистам. Он отбирает мячи, дает интенсивность, а это залог успеха. Теперь он забил во втором матче подряд, кажется, что он стал более заметен, но он играл так весь сезон", - приводит слова Хави Marca.

В турнирной таблице чемпионата Испании Барселона идет на первом месте, имея 53 очка после 20 сыгранных туров.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Барселона - Севилья.