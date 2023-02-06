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"Идеальный тур": Хави оценил разгромную победу над Севильей

Наставник каталонской команды подвел итоги противостояния в Ла Лиге.
Сегодня, 08:30
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

В рамках 20-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле разгромила Севилью (3:0).

Главный тренер каталонской команды Хави высказался о положительном результате. По словам специалиста, он очень доволен увиденным и достигнутым.

"В целом мы провели отличную игру. Игроки проделали огромную работу. Мы прекрасно сыграли против команды, защищающейся низким блоком, а это для нас самое сложное. Теперь отрыв от Реала составляет 8 очков. Все команды со второго по шестое места потеряли очки – идеальный тур. Но впереди еще долгий путь".

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Хави также оценил индивидуальные действия игроков.

"Альба приносит очень много пользы в атаке, он выдающийся распасовщик. Очень рад за него.

Рафиньей я был доволен и до сегодняшней игры. Несмотря на критику, мы оцениваем игру не только по голам и ассистам. Он отбирает мячи, дает интенсивность, а это залог успеха. Теперь он забил во втором матче подряд, кажется, что он стал более заметен, но он играл так весь сезон", - приводит слова Хави Marca.

В турнирной таблице чемпионата Испании Барселона идет на первом месте, имея 53 очка после 20 сыгранных туров.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Барселона - Севилья.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хави

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Барселона - Севилья 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Барселона - Севилья 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

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