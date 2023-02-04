Барселона может разместить рекламу на шортах ради улучшения финансового положения
Каталонский клуб ищет способы заработать.
Барселона находится в поисках нового спонсора. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Каталонский клуб рассматривает возможность размещения рекламы на игровых шортах. Данный шаг может помочь "сине-гранатовым" улучшить свое финансовое положение и смягчить ограничения в плане финансового фэйр-плей.
Сделка с новыми потенциальными спонсорами может приносить клубу дополнительные 5 миллионов евро за сезон. Барселона уже получила несколько предложений.
Отметим, компания Philips хочет разместить свою рекламу на рукавах футболок каталонской команды. Данная сделка будет приносить клубу до 8-9 млн за сезон.
Ранее сообщалось, что ФИФА не разрешила Барселоне подписать защитника ЛА Гэлакси.