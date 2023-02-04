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Барселона может разместить рекламу на шортах ради улучшения финансового положения

Каталонский клуб ищет способы заработать.
Сегодня, 16:16
Форма Барселоны / Getty Images
Форма Барселоны / Getty Images

Барселона находится в поисках нового спонсора. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонский клуб рассматривает возможность размещения рекламы на игровых шортах. Данный шаг может помочь "сине-гранатовым" улучшить свое финансовое положение и смягчить ограничения в плане финансового фэйр-плей. 

Сделка с новыми потенциальными спонсорами может приносить клубу дополнительные 5 миллионов евро за сезон. Барселона уже получила несколько предложений.

Отметим, компания Philips хочет разместить свою рекламу на рукавах футболок каталонской команды. Данная сделка будет приносить клубу до 8-9 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что ФИФА не разрешила Барселоне подписать защитника ЛА Гэлакси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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