18 секунд все испортили: ФИФА не разрешила Барселоне подписать защитника ЛА Гэлакси

ФИФА не разрешила Барселоне подписать защитника Лос-Анджелес Гэлакси Хулиана Араухо. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонский клуб договорился о трансфере мексиканского фулбека за 5 млн евро, с игроком согласовали контракт сроком до июня 2026 года. К сожалению, Барселона не вложилась в дедлайн и опоздала на 18 секунд с регистрацией перехода.

После этого каталонцы обратились в ФИФА, чтобы закрыть сделку. В организации заявили, что трансфер Араухо не был завершен в соответствии с действующими правилами.

В текущем сезоне на счету 21-летнего мексиканца 1 гол и 9 ассистов в 35 матчах МЛС.

Ранее в Барселоне прокомментировали срыв трансфера защитника ЛА Гэлакси.