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18 секунд все испортили: ФИФА не разрешила Барселоне подписать защитника ЛА Гэлакси

Араухо не сможет выступать за каталонцев.
Сегодня, 09:20
Хулиан Араухо / Getty Images
Хулиан Араухо / Getty Images

ФИФА не разрешила Барселоне подписать защитника Лос-Анджелес Гэлакси Хулиана Араухо. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонский клуб договорился о трансфере мексиканского фулбека за 5 млн евро, с игроком согласовали контракт сроком до июня 2026 года. К сожалению, Барселона не вложилась в дедлайн и опоздала на 18 секунд с регистрацией перехода.

После этого каталонцы обратились в ФИФА, чтобы закрыть сделку. В организации заявили, что трансфер Араухо не был завершен в соответствии с действующими правилами.

В текущем сезоне на счету 21-летнего мексиканца 1 гол и 9 ассистов в 35 матчах МЛС.

Ранее в Барселоне прокомментировали срыв трансфера защитника ЛА Гэлакси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лос-Анджелес Гэлакси Хулиан Араухо

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