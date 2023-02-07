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Дзаньоло переходит в Галатасарай

Игрок все же покинул Рому.
Сегодня, 10:32
Николо Дзаньоло / Getty Images
Николо Дзаньоло / Getty Images

Николо Дзаньоло сегодня днем отправится в Стамбул, чтобы подписать контракт с Галатасараем, сообщает Фабрицио Романо.

Роме удалось договориться с турецким клубом о трансфере проблемного игрока за 20-22 млн евро.

Отмечается, что контракт будет подписан на четыре года, а зарплата Дзаньоло составит 3,5 млн евро в год. Также в контракте будут прописаны 35 млн в качестве отступных.

Напомним, что Николо Дзаньоло потребовал от клуба трансфер, надеясь попасть в Милан. Но единственное официальное предложение пришло от Борнмута.

Игрок отказался переходит в АПЛ, но в Роме поставили игроку ультиматум - либо он уходит, либо будет отстранен до конца контракта. Николо отказался и клуб его дейстивтельно отстранил, так что в конце концов игрок передумал, но Борнмут уже отозвал предложение.

Сегодня Николо должен прилететь в Стамбул, где подпишет контракт с Галатасараем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома галатасарай николо дзаньоло

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