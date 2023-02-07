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Манчестер Юнайтед не будет оспаривать красную карточку Каземиро

Клуб смирился с решеним арбитра.
Сегодня, 16:51
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Манчестер Юнайтед не будет подавать апелляцию на красную карточку хавбека Каземиро. Об этом сообщил главный тренер клуба Эрик тен Хаг.

"Мы обдумывали возможную подачу апелляции. На мой взгляд, было принято неправильное решение. Но я не думаю, что у нас есть шансы в этом процессе", – сказал нидерландский специалист в интервью Sky Sports.

Напомним, на 66-й минуте матча против Кристал Пэлас, после фола Джеффри Шлуппа на Антони между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого Каземиро схватил за горло Уилла Хьюза.

В текущем сезоне на счету 30-летнего бразильца 2 гола и 3 ассиста в 17 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов продать Марсьяля из-за его постоянных травм.

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