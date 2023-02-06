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Манчестер Юнайтед готов продать Марсьяля из-за его постоянных травм

Манкунианцам нужен надежный форвард, который не будет пропускать по 20+ матчей за сезон.
Вчера, 23:02
Антони Марсьяль / Getty Images
Антони Марсьяль / Getty Images

Манчестер Юнайтед готов будущим летом выслушать предложения по Антони Марсьялю, сообщает Manchester Evening News.

Подобный настрой клуба связан с тем что 27-летний форвард снова получил травму - на этот раз перед матчем против Кристал Пэлас (2:1). Он лишь недавно вернулся после 2,5-недельного отсутствия, сыграв 28 минут в полуфинале кубка лиги против Ноттингем Фореста (2:0).

Марсьяль, купленный летом 2015 года у Монако за 60 миллионов евро, попал в список шести футболистов, с которыми клуб готов расстаться. Другими участниками распродажи должны стать Харри Магуайр, Алекс Теллес, Эрик Байи, Скотт МакТоминей и Донни ван де Бек.

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На замену французу "красные дьяволы" хотят приобрести нападающего, который станет главной ударной силой команды, а также не будет пропускать множество матчей из-за разного рода травм.

В нынешнем сезоне Марсьяль пропустил уже 20 игр во всех турнирах из-за 5 разных повреждений. При этом он вышел на поле лишь 14 раз, записав на свой счет 6 голов и 2 ассиста.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Антони Марсьяль

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