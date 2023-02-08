Бавария осуществила необычный трансфер уже после закрытия трансферного окна

Мюнхенский клуб закрыл брешь, которая образовалась после увольнения друга Мануэля Нойера.

Несмотря на то, что трансферное окно закрыто уже неделю, Бавария смогла осуществить трансфер.

Это оказался переход тренера вратарей Хоффенхайма Михаэля Рехнера, о чем было объявлено на официальном сайте "ротен".

Michael Rechner has joined #FCBayern as goalkeeping coach ✍️ — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 8, 2023

Согласно с Kicker, Бавария заплатила за Рехнера неназванную шестизначную сумму. 42-летний специалист был координатором вратарей клуба с 2008 года, а в 2015 году стал их тренером.

Сообщается, что Рехнер - близкий друг Юлиана Нагельсманна, ведь они вместе работали в Хоффенхайме.

Напомним, что недавно Бавария уволила тренера вратарей Тони Тапаловича из-за его конфликта с Нагельсманном, что вызвало сильное недовольство у Мануэля Нойера, так как он дружил с Тапаловичем.