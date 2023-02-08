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Бавария осуществила необычный трансфер уже после закрытия трансферного окна

Мюнхенский клуб закрыл брешь, которая образовалась после увольнения друга Мануэля Нойера.
Сегодня, 15:58
Михаэль Рехнер / Getty Images
Михаэль Рехнер / Getty Images

Несмотря на то, что трансферное окно закрыто уже неделю, Бавария смогла осуществить трансфер.

Это оказался переход тренера вратарей Хоффенхайма Михаэля Рехнера, о чем было объявлено на официальном сайте "ротен".

Согласно с Kicker, Бавария заплатила за Рехнера неназванную шестизначную сумму. 42-летний специалист был координатором вратарей клуба с 2008 года, а в 2015 году стал их тренером.

Сообщается, что Рехнер - близкий друг Юлиана Нагельсманна, ведь они вместе работали в Хоффенхайме.

Напомним, что недавно Бавария уволила тренера вратарей Тони Тапаловича из-за его конфликта с Нагельсманном, что вызвало сильное недовольство у Мануэля Нойера, так как он дружил с Тапаловичем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига хоффенхайм Бавария Мюнхен

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