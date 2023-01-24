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Бавария из-за Нагельсманна уволила тренера вратарей, чем расстроила Нойера

Интересные события развиваются в стане мюнхенского клуба.
Сегодня, 18:37
Тони Тапалович / Getty Images
Тони Тапалович / Getty Images

Бавария уволила тренера вратарей Тони Тапаловича, о чем было объявлено на официальном сайте клуба. Временно его роль на себя возьмет бывший голкипер мюнхенского клуба Том Штарке.

Ранее на личные проблемы с Тапаловичем намекал Александер Нюбель, который отказался возвращаться в Мюнхен из-за травмы Мануэля Нойера. Он заявлял, что тренер его игнорировал и ни разу с ним не связывался за полтора года пребывания в Монако.

При этом, по информации Кристиана Фалька из Bild, на которого ссылается Bayern & Germany, не это стало главной причиной увольнения. На самом деле решающим фактором послужили непримиримые разногласия с Юлианом Нагельсманном. Сообщается, что Тапаловичу было трудно следовать инструкциям молодого наставника "ротен".

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич месяцами пытался примирить тренеров, но безрезультатно. В конце концов, клуб решил встать на сторону Нагельсманна, уволив Тапаловича.

Проблемы между Нагельсманном и Тапаловичем начались в прошлом сезоне. Нагельсманна беспокоил тот факт, что внутренние данные тренерской команды попадали через Тапаловича сначала к Нойеру, а затем ко всей команде.

Еще один внутренний момент критики заключается в том, что Тапалович в первую очередь заботился о Нойере и Свене Ульрайхе, забыв о молодых вратарях.

Руководители Баварии проинформировали Нойера о своем решении уволить его друга, что стало для него тяжелым ударом. Хотя клуб публично подчеркивает, что Нойер остается №1, это явный признак того, что они начали планировать будущее без него и что он больше не неприкасаемый.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер Бавария Мюнхен Юлиан Нагельсманн

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